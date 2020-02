Paul Thompson

Novità nel board di S4M, la Drive-to-Store Platform nata nel 2011 e oggi presente in tutto il mondo con dieci uffici in Usa, Canada, Europa, Asia e America Latina.

La società ha infatti nominato Paul Thompson nuovo Global Growth Advisor.

Thompson, esperto di tecnologie di localizzazione mobile si unisce alla piattaforma drive-to-store, come advisor per il piano di espansione globale.

Il manager ricopre attualmente la carica di Chief Revenue Officer (CRO) in Silver Bullet e di board advisor in Location Sciences.

Precedentemente, in qualità di CRO di Blis, ha contribuito a far crescere l’azienda da 12 a oltre 200 persone, con l’apertura di 22 uffici in tutto il mondo.

Il suo ruolo in S4M sarà quello di supportare il top management nel progetto di sviluppo della piattaforma drive-to-store, sulla scia della forte crescita trainata in primis dal mercato statunitense.

“Per la piattaforma drive-to-store di S4M si prospetta la grande opportunità di cambiare il modo in cui il mercato considera le campagne e l’audience location-based”, ha commentato Thompson. “Sono rimasto molto colpito dall’ambizione, preparazione e passione di tutto il team di S4M. Un aspetto della strategia che ho trovato davvero distintivo è l’importanza attribuita alla trasparenza e all’imparzialità, con il coinvolgimento costante di partner terzi indipendenti”.

Christophe Collet, Ceo di S4M, ha dichiarato: “Paul è un vero esperto nell’ambito delle tecnologie di localizzazione. La sua esperienza sarà determinante nella prossima fase di crescita di S4M, e ci aiuterà a supportare i top brand nel guidare un maggior numero di clienti nei loro negozi, concessionari e ristoranti “.

“Si tratta di un ingresso fondamentale per tutti i mercati, in primis quello italiano, in cui gli obiettivi di S4M sono sempre più ambiziosi e la qualità dell’offerta è alla base della nostra strategia”, aggiunge in chiusura Andrea Pongan, Country Manager Italia.