Acquisizione tutta italiana per Integral Ad Science (IAS). La società specializzata nella verifica degli annunci digitali ha annunciato di aver acquisito ADmantX, fornitore di soluzioni contestuali. In virtù dell’operazione, ADmantX verrà integrato all’interno della suite IAS dedicata alla verifica degli spazi pubblicitari, consentendo così sia ad editori che inserzionisti di abbinare gli annunci con contenuti online pertinenti a livello di pagina. Attraverso la nuova tecnologia, IAS sarà in grado di offrire una soluzione ancora più sofisticata per la brand safety.

Con un volume di contenuti digitali in piena espansione ed una crescente preoccupazione per la privacy dei dati in tutto il mondo, la rilevanza contestuale non è mai stata così importante per l’industria pubblicitaria. “Attraverso la comprensione del linguaggio naturale e la cognizione automatica – spiega IAS in una nota -, la tecnologia ADmantX garantisce una comprensione quasi umana del contenuto online su vasta scala. Questa capacità di nuova generazione apporta valore sia agli inserzionisti che agli editori per adattare meglio gli annunci ai contenuti pertinenti senza limitarne la portata“.

«ADmantX condivide la nostra visione coraggiosa e dirompente di utilizzare la scienza come base per lo sviluppo di soluzioni innovative ed efficaci – ha dichiarato Lisa Utzschneider, CEO di IAS -. L’aggiunta di questa sofisticata tecnologia alla nostra suite di prodotti globali consente una classificazione contestuale su una scala senza precedenti, favorendo una segmentazione pubblicitaria dettagliata per i clienti».

Oltre a rafforzare la suite tecnologica, per IAS l’acquisizione implica una potente combinazione di tecnologia proprietaria ed esperienza ad essa associata, nonché relazioni più strette con marchi ed editori premium in tutto il mondo.

«Il team di ADmantX è lieto di unirsi a IAS, un’organizzazione leader nel mondo dei dati e della scienza. L’incorporazione della nostra tecnologia leader nell’intelligenza cognitiva e linguistica fornirà al mercato strumenti ancora più potenti e precisi per rafforzare i legami pubblicitari, aumentandone il coinvolgimento dei clienti senza limitarne la scala e allo stesso tempo ottimizzando l’inventory dei contenuti degli editori», ha affermato il CEO di ADmantX, Giovanni Strocchi.

«IAS offre ora la soluzione più sofisticata e ideale sul mercato per la scalabilità del brand – ha dichiarato Nick Morley, Amministratore Delegato di IAS EMEA -. È una posizione entusiasmante per noi mentre stiamo continuando a crescere in Europa e su scala globale. La rilevanza nella comprensione contestuale ha avuto un’accellerazione negli ultimi anni. Siamo entusiasti di offrire ai brand una soluzione che consenta loro di ridimensionare gli annunci in modo sicuro in un ambiente adatto al marchio e agli editori, una maggiore capacità di ottimizzare i loro contenuti e migliorare i modelli di business. Siamo davvero entusiasti della buona armonia che questa acquisizione porterà non solo ai nostri clienti, ma anche al settore in generale».