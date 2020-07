Ilaria Calesella

Zeotap ha un nuovo capo della sede italiana: Ilaria Calesella, infatti, è stata promossa a Country Manager Italia della società di customer intelligence e identity resolution.

Calesella, da tre anni in forze nel team di zeotap, prima come Senior Agency Sales Account Manager, poi come Head of Agency & Brand Relationships e infine come Agency & Brand Partnerships Director, nel nuovo ruolo sarà a capo del team locale e avrà come obiettivo lo sviluppo della società nel nostro Paese.

«Sono entusiasta di questa nuova avventura e lieta della continua fiducia che zeotap ripone in me – ha dichiarato a Engage la manager -. Complice il particolare momento storico che stiamo vivendo, il mercato italiano rappresenta un’enorme opportunità in quanto sempre più aziende stanno approcciando una nuova visione e gestione omnichannel dei propri clienti».

«Il mio compito in questo nuovo ruolo – ha aggiunto – sarà quello di supportare i brand nel passaggio alla quarta evoluzione del mondo Data & MarTech, ovvero l’adozione di soluzioni di Customer Intelligence. Questo nuovo approccio permetterà finalmente alle aziende di conoscere i propri clienti a 360°, per poterne predire ed influenzare il comportamento, unificando dati da tutti i touch-point di prima e terza parte, online e offline, e costruire un profilo completo degli utenti in real-time e senza limitazioni».

Prima di arrivare in zeotap, Ilaria Calesella è stata Sales Account Manager in Citynews e nella società di formazione 3P Solution, e precedentemente in forze nella gestione delle vendite di Perform Group e Vodafone.