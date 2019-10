Snap testa i Dynamic Ads, dedicati a retailer e brand direct-to-consumer

Snap ha annunciato il lancio in beta dei Dynamic Ads, una nuova soluzione che, partendo dai cataloghi di prodotto dei brand, crea e aggiorna in automatico campagne pubblicitarie sull’app.

La novità punta in particolare ad attirare gli investimenti di un gruppo di inserzionisti – quelli del campo retail, e-commerce e i brand direct-to-consumer – che di solito sono più propensi a pianificare su Instagram. Partendo da ampi cataloghi di prodotto (anche con centinaia di migliaia di articoli), la soluzione permetterà alle aziende di creare automaticamente annunci in tempo reale, che poi potranno essere erogati agli utenti del social sulla base dei loro interessi, utilizzando vari template forniti dalla piattaforma (un’immagine di prodotto potrà essere utilizzata con 5 template diversi).

Questo vuol dire che i brand non dovranno manualmente creare le campagne: gli basterà semplicemente sincronizzare i loro cataloghi con la piattaforma, e Snap provvederà anche ad aggiornare gli annunci laddove cambino la disponibilità o i prezzi degli articoli.

«I Dynamic Ads di Snapchat consentono adesso ai brand di creare annunci in tempo reale ottimizzati per mobile velocemente e in maniera scalabile, con i loro prodotti mostrati in template piacevoli alla vista, contestualizzati nativamente nell’app», ha spiegato il Group Product Marketing Manager di Snap, Kathleen Gambarelli.

I Dynamic Ads sono disponibili in beta per gli inserzionisti di tutto il mondo, ma per il momento gli annunci saranno veicolati solo agli utenti statunitensi. L’apertura al pubblico globale verrà avviata nei prossimi mesi.