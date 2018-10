Maria Carrelli

Selligent Marketing Cloud, piattaforma di marketing automation che permette ai brand B2C di intrattenere relazioni sofisticate con i consumatori attraverso differenti canali di comunicazione, ha un nuovo Senior Director per il Product Marketing. Si tratta di Maria Carrelli, a cui è stata affidata la responsabilità della strategia relativa a messaggi e go-to-market del prodotto globale Selligent in linea con la crescita aziendale.

La nomina segna la continua espansione di Selligent Marketing Cloud, che conta attualmente 400 dipendenti e dieci uffici in tutto il mondo.

«La ricchissima esperienza di Maria nel product marketing ne fa un’ottima aggiunta al team – ha dichiarato Nick Worth, CMO di Selligent Marketing Cloud -. La sua comprovata esperienza nel costruire una forte connessione bidirezionale tra un team di sviluppo del prodotto e i brand marketer sarà cruciale nell’educare il mercato sulle caratteristiche della nostra piattaforma e nel fornire al nostro team di prodotto un feedback critico del mercato, per guidare l’evoluzione della nostra piattaforma di marketing automation B2C».

Maria Carrelli arriva a Selligent da Emarsys, dove ricopriva il ruolo di Direttore Marketing del prodotto globale. In passato, Maria ha ricoperto varie cariche in società attive in campo tecnologico, come Criteo e Microsoft: in Criteo si occupava della supervisione e gestione della formazione di manager del global marketing per soluzioni SaaS, a sostegno di team polifunzionali che comprendevano funzioni di strategia dei clienti, vendite, marketing e prodotto; in Microsoft invece ha svolto tra gli altri il ruolo di “Evangelista della ricerca” e mansioni di product marketing per il Bing Global Product della società, promuovendo notorietà ed engagement del consumatore della marca.

«Sono molto entusiasta di entrar a far parte di Selligent Marketing Cloud in una fase così decisiva della crescita della società – ha dichiarato Maria Carrelli -. La mia carriera è stata finora all’insegna del business d’avanguardia e dell’innovazione: apprezzo tantissimo l’opportunità che Selligent mi ha offerto e contribuirò a portare le idee avvincenti del gruppo nel mercato supportando l’azienda nella crescita».