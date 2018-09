S4M rafforza la squadra italiana con tre nuovi ingressi

Elisa Lazzaroni, Gianantonio Politi e Daria D'Addazio

S4M annuncia l’ingresso di Elisa Lazzaroni, Daria D’Addazio e Gianantonio Politi nel team italiano.

Elisa Lazzaroni, laureata all’Università Cattolica di Milano, dopo aver maturato varie esperienze nel digital affina le sue conoscenze in Mediaxchange gestendo campagne cross device per importanti clienti. Entra a far parte del team di S4M Italia in qualità di Account Manager per migliorare ulteriormente il rapporto con i clienti, sviluppare il business e facilitare lo scambio di knowhow con la casa madre francese.

Daria D’Addazio, laureata in lingue orientali all’Università Cà Foscari di Venezia, dopo il Master in Management del Made in Italy allo IULM, inizia la sua esperienza nel digital con Brand Portal come Account. Si avvicina al ruolo di Sales in Avrage Media e successivamente prosegue nel mondo del mobile in HicMobile, come Sales Account. Entra nell’organico di S4M nel ruolo di Sales Manager per gestire Centri Media e clienti diretti.

Gianantonio Politi, laureato all’Università degli Studi di Milano, durante il conseguimento del Master in Account & Sales Management presso l’Università Cattolica di Milano, inizia il suo percorso nel mercato digitale in FreeWheel. Gianantonio entra in S4M Italia come Sales Manager con l’obiettivo di incrementare le revenue della country italiana.

«Questi ultimi hiring sono solo un primo passo verso l’importante rafforzamento dell’organico che S4M sta affrontando in Italia, per far fronte alla crescita dell’azienda – dice Andrea Pongan, Country Manager di S4M Italia. – Siamo contenti di aver con noi questi ragazzi con grande talento e motivazione. Nei prossimi mesi ci saranno ulteriori inserimenti, necessari per completare l’intero organico con l’obiettivo di dar seguito ai già importanti risultati conseguiti nel mercato italiano».