Un dettaglio dello spot

Ricola e il suo centro media Wavemaker puntano sull’innovazione degli annunci pubblicitari online con SpotX: la piattaforma specializzata nella gestione del video advertising firma infatti la campagna desktop e mobile del marchio, ai vertici nel mercato delle caramelle, con il formato preroll interattivo.

La strategia media vede il coinvolgimento di SpotX per la distribuzione della nuova campagna on air dal 18 febbraio al 10 marzo.

Per aumentare l’engagement degli utenti e scoprire l’universo Ricola, la campagna fa leva su un video della durata di 15” dando rilievo alla gamma di caramelle Ricola e all’ingrediente principale: le 13 erbe svizzere che rappresentano il supporto ideale per una voce capace di ispirare grandi emozioni. Il video mostra infine un momento in cui è fondamentale essere supportati da voce e gola, come presentare davanti a un pubblico.

Due gli elementi interattivi utilizzati nel video della campagna che richiamano ad altrettante call to action: una gallery cliccabile con le confezioni delle caramelle Ricola e la call-to-action ‘Acquista Ora’ che reindirizza allo shop online; e il logo Ricola cliccabile che rimanda all’home page del sito. Tutti elementi in grado di suscitare curiosità, spingere l’utente a scoprire di più e acquistare i gusti preferiti, incrementando così l’engagement.

«Ricola ci ha dimostrato fiducia rinnovando la propria scelta nei nostri prodotti e pianificando per la prima volta un video interattivo con il focus di ingaggiare il consumatore e scoprire di più sull’universo dell’azienda. Siamo orgogliosi di lavorare ancora una volta a fianco di questa realtà, marchio leader di qualità svizzera, con una collaborazione che conferma ulteriormente l’impegno di SpotX nel proporre soluzioni innovative e performanti ai propri clienti, posizionando la società come partner di riferimento nel mondo del digital advertising» commenta Elisa Belmonte, Sales Director SpotX Italia.

«Tramite questa campagna affidata a SpotX, Ricola vuole offrire agli utenti web una forma snella per conoscere l’ampia gamma di prodotti oltre che la grande varietà di gusti disponibili, come pure raccontare brevemente l’universo di benessere e bontà Ricola. Il 15”, tratto dalla nuova worldwide brand campaign “Wish you well”, narra infatti differenti situazioni, più o meno difficili, d’impegno quotidiano e i relativi momenti di consumo, accompagnandoli sempre un augurio di bontà» dichiara Emanuela Busi, Marketing Manager Divita Srl, società di proprietà del gruppo elvetico con sede a Gallarate, che da giugno 2006 cura la distribuzione del marchio Ricola in Italia.