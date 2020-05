Programmatic e trasparenza al centro dell’ad tech conference di IAB Italia

La tavola rotonda

Anche per il mercato del programmatic advertising non sono tempi facili: complice la possibilità di “spegnere” le campagne pubblicitarie con un semplice bottone, internet è stato uno dei mezzi in cui l’impatto dell’epidemia di Covid è stato più repentino. La buona notizia è che, per la stessa flessibilità, l’advertising online – specialmente quello gestito in programmatic – sarà il primo a riprendere ritmo.

La pandemia, inoltre, si sta dimostrando un notevole acceleratore della trasformazione digitale in tutti i settori, pubblicità inclusa.

Delle prospettive del mercato programmatico e dei temi caldi per il settore si è parlato nella prima giornata dell’Ad Tech Conference organizzata da IAB Italia all’interno della Milan Digital Week. Alla base della discussione, la crescita continua del digital advertising in tutta Europa, grazie al quale le revenue pubblicitarie del mezzo internet sono arrivate a “doppiare” quelle della tv a livello continentale. Come ha spiegato Daniel Knapp, Chief Economist, IAB Europe, “i termini digital e programmatic stanno diventando sempre più interscambiabili, con circa tre quarti degli investimenti in pubblicità online che sono passati attraverso piattaforme di programmatic nel 2018. Il programmatic continua a crescere ‘double digit’, mentre la spesa in pubblicità “tradizionale” tradizionale sul web decresce dal 2016. E il processo si sta spostando fuori dalla rete”. In tempi relativamente brevi, ha spiegato Knapp, “mezzi come radio, tv, Ooh, si integreranno sempre di più nell’ecosistema programmatico”. L’Italia, dati alla mano, appare pienamente integrata in questa transizione, con prospettive che sono già in parte visibili nei mercati più pronti a questo cambiamento, come i “nordics” e il Regno Unito.

Il mercato dunque, è pronto a fare un altro salto di qualità. Tra i nodi da scogliere per questo passaggio c’è il tema della relativa “opacità” del mercato programmatic. Un tema che è stato affrontato in una tavola rotonda dedicata al tema della “trasparenza” nelle sue varie sfaccettature moderata da Alfonso Mariniello, Director, Market Development, Xandr, e che ha coinvolto Valentina Giolo, Business Director EMEA, DoubleVerify, Massimo Savazzi, CX Sales Development Director & eXperience Strategist, Oracle Moat, Antonio Montesano, Head of Digital, OMD e Giorgio Mennella, Advertising Director, Ciaopeople.

Al centro del dibattito, la necessità di un maggior dialogo tra tutti i player della filiera pubblicitaria per fare in modo che le tecnologie, che in gran parte già esistono, vengano messe a frutto per la creazione di un ecosistema più equo e qualitativo per tutti. Sfruttando, magari, l’occasione di forte accelerazione delle competenze digitali che proprio la situazione di “necessità” portata dalla pandemia ha messo sul tavolo. Sul tema dei dati, la progressiva e attesa diminuzione dell’uso dei cookie come sistema principale di tracciamento sembra aprire la strada a nuove strade per il settore, come il contextual advertising o la blockchain. Un mercato pubblicitario meno opaco sul fronte della raccolta e dell’utilizzo dei dati, inoltre, potrebbe facilitare una maggior partecipazione degli utenti, che potrebbero decidere di cedere volontariamente alcune loro informazioni per ricevere una pubblicità in linea con i propri interessi e preferenze, considerando che la pubblicità stessa è, di fatto, la risolrsa principale per abilitare un mondo digitale gratuito, universale e di qualità.

Domani l’ad tech conference di IAB Italia (che peraltro ha rilasciato negli scorsi giorni un nuovo white paper dedicato proprio al programmatic) replica a partire dalle 15:30. Prima, a partire dalle 11, in un altro webinar l’associazione presenterà il Sistema di Certificazione per Agenzie e Operatori del mercato. Si tratta di una certificazione, realizzata in partnership con la Camera di Commercio, che serve a offrire agli investitori un sistema di validazione delle competenze digitali delle agenzie e di altri fornitori di servizi di online marketing & advertising.