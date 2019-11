Netweek affida la gestione degli spazi pubblicitari del network a Evolution ADV

Dimitri Stagnitto, Cofounder di Evolution ADV

Evolution ADV, concessionaria pubblicitaria digitale specializzata in programmatic advertising, ufficializza l’ingresso nel suo portfolio di clienti dell’editore Netweek, circuito di media locali a livello nazionale, come aveva anticipato l’azienda a Engage (trovi qui la notizia).

Il network di Netweek conta 66 testate locali e 35 quotidiani online di carattere provinciale e portali verticali. Oltre 600 autori giornalistici si dedicano quotidianamente ad alimentare un patrimonio informativo di oltre 10.000 news proprietarie ed originali.

La mission di questo publisher è da sempre improntata a divenire il primario circuito di informazione locale, fortemente radicato sul territorio. Negli ultimi tempi il Gruppo editoriale ha puntato sempre di più sullo sviluppo del web, per tradurre la crescita a livello territoriale anche nel mondo digitale. I siti online coprono in modo capillare i territori regionali di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto offrendo la copertura diretta degli avvenimenti che riguardano la vita delle comunità per fornire un’informazione locale in tempo reale, raggiungendo un totale di circa 17 milioni di visite mensili.

L’editore si è affidato all’expertise della concessionaria, che si appresta a chiudere il 2019 con un fatturato tra i 7 e gli 8 milioni di euro e ha visto da poco l’ingresso di Sara Saffioti, Head of Publisher Relations, e Michele Carbonara, Chief Sales Officer, per avviare una partnership in grado di rispondere alle necessità di comunicazione delle migliaia di PMI disseminate sul territorio italiano e, grazie al know how della concessionaria digitale nel mondo dell’editoria online a livello nazionale, potrà cogliere le opportunità che offrono il mercato e i territori dove ancora non sono presenti, spiega la nota stampa.

La collaborazione tra Evolution ADV e Netweek, già confermata per tutto il 2020, riguarderà soprattutto l’integrazione del sistema di CRM dell’azienda con il proprio AD Server, con lo scopo di governare e gestire al meglio i processi del marketing online sia a livello locale che nazionale, con servizi studiati ad hoc per coprire tutte le esigenze dell’editore che potrà pertanto concentrarsi solo sulla produzione di contenuti.

“Siamo felici e orgogliosi di annunciare la partnership con Netweek, una realtà storica nel settore delle news locali con una presenza già importante sul digital ed enormi spazi di crescita ulteriore. Il nostro compito sarà quello di supportare il più possibile la crescita di questo importante publisher, garantendo il massimo supporto possibile in termini tecnologici e di monetizzazione sul mercato programmatic”, afferma Dimitri Stagnitto, Co-founder di Evolution ADV.

“Il recente accordo siglato con Evolution ADV è stato ispirato dalla volontà di individuare un Partner con cui condividere non solo un obiettivo di crescita del fatturato nel segmento della raccolta programmatic, ma soprattutto una strategia congiunta di penetrazione editoriale in alcuni territori sulla quale ha certamente rivestito un ruolo centrale il DNA storico che caratterizza il nostro Partner. Siamo convinti che mettendo in rete le reciproche e distintive competenze in ambito editoriale, tecnologico e pubblicitario si possa rapidamente generare valore aggiunto per tutti gli stakeholder”, dichiara Alessio Laurenzano, Amministratore Delegato di Netweek.