La piattaforma video JW Player, di proprietà di Penske Media, editore di importanti testate come WWD e Variet ,espande il suo servizio di header bidding video con tre nuovi partner al fine di offrire agli editori più opportunità per la monetizzazione in programmatic.

Telaria, PubMatic e EMX si andranno ad aggiungere a SpotX, già partner esclusivo a partire dallo scorso febbraio. JW Player offre la soluzione di header bidding video integrata nel player per connettere gli editori agli inserzionisti senza bisogno di sviluppi aggiuntivi.

Il co-founder di JW Player, Brian Rifkin ha sostenuto che questa fase di espansione genererà maggiore domanda per i partner di JW Player, “perché è difficile che una fonte pubblicitaria riesca a riempire tutto il bacino di inventory generata. La pubblicità video è certamente tra i formati più in crescita, e che genera milioni di introiti pubblicitari in tutto il mondo, ma è anche vero che è un territorio pieno di insidie e complessità – il Video Header Bidding mira alla risoluzione di tali problemi. L’obiettivo aumentare il fill rate e ottimizzare i processi di monetizzazione per tutti i nostri partner”.