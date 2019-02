Italiaonline: «I dati sono il vero asset di piccoli e grandi editori»

Il Programmatic in Italia è un mercato in piena crescita. Nel 2018 il settore ha sfiorato nel nostro Paese il mezzo miliardo di euro di valore, con un tasso medio di crescita annua negli ultimi 5 anni del 34,4%, come ha rivelato una recente ricerca di IAB Italia confermando le stime del Politecnico di Milano di qualche mese fa. Ma si tratta di un mercato che, nonostante i numeri importanti, è ancora in profonda evoluzione, alle prese con trend in ascesa e nuove sfide per chi opera nel comparto.

Quali sono i temi che lo caratterizzeranno quest’anno? Lo abbiamo chiesto a Carmine Laltrelli, Monetization Strategy and Innovation Director nella business unit Large Account di Italiaonline. Ecco cosa ci ha risposto.

Quali sviluppi vedi per il mercato del Programmatic Advertising nel 2019?

«Negli anni scorsi abbiamo avuto diversi filoni che hanno dato uno scossone importante al mercato: non parlo soltanto di header bidding e GDPR, ma anche del file ads.txt e dell’exchange bidding. Ora per i diversi publisher è abbastanza chiaro lo stack tecnologico di riferimento ed è sempre più importante e urgente consolidare. Questo è l’anno per creare poli di qualità che mettano a disposizione conoscenze e tecnologie: Italiaonline vuole essere protagonista in questo processo di aggregazione e ci stiamo muovendo in tal senso».

Nel 2018 il Programmatic è stato messo sotto i riflettori, oltre che per i numeri in crescita, anche per le criticità in tema di brand safety e privacy dei dati. Secondo te di cosa si parlerà quest’anno?

«Oltre al consolidamento, che a nostro avviso sarà dominante, un tema di rilievo sarà la monetizzazione delle app. Mentre il mobile web ha trovato la sua strada, per il mondo app siamo ancora all’anno zero e c’è molto da fare.

Altro tema rilevante sarà quello dei dati dei publisher: si è parlato tanto di privacy, si è fatta un po’ di chiarezza sul mercato ed è sempre più evidente che i migliori dati siano quelli dei publisher. Questo è il vero grande asset di piccoli e grandi editori ed ora, oltre ad esserci tutti gli strumenti per poterlo valorizzare, c’è anche una maggiore consapevolezza in chi acquista dati, e cioè che bisogna andare alla fonte, quindi proprio dai publisher».

