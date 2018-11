Il Cost per Click in Italia: dove sono più alti i prezzi? Lo studio di SEMrush

In quali settori merceologici e in quali regioni italiane i costi degli annunci cost-per-click di Google Ads sono più alti? A queste domande ha provato a rispondere la società di marketing online SEMrush con uno studio.

Lo studio ha rivelato che la regione con gli annunci Cost per Click più costosi è la Lombardia, con il CPC più alto nella stragrande maggioranza dei settori merceologici analizzati. In soli due settori il primato è di altre regioni: la Campania nella Farmacia e la Puglia nelle Criptovalute. La Valle d’Aosta è invece la regione dove il Cost per Click, per la maggior parte dei settori, costa di meno.

Anche nelle varie industrie i numeri cambiano. Come mostra il grafico, ci sono settori dove il prezzo per gli annunci nelle diverse regioni non cambia tanto, come per esempio per Moda o Farmacia. In alcuni settori, invece, c’è un’ampia differenza dei costi, come per Assicurazioni – il settore con i Cost per Click più alti – o Marketing e Pubblicità.

“Lo studio – spiega la società in una nota – dimostra che per ottenere la massima efficienza da Google Ads è necessario considerare le località target all’interno di un Paese. Per la distribuzione del budget in modo efficace tra le diverse campagne regionali si deve analizzare cosa succede nel mercato e valutare il potenziale di una strategia PPC locale per il proprio settore specifico“.