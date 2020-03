Ivan Marino

Il team di Adform Italia cresce con gli ingressi di Ivan Marino, con l’incarico di Senior Enterprise Solution Manager, e di Giuseppe Gallo, che assume il ruolo di Senior Platform Solution Specialist.

Il rafforzamento della squadra fa parte della srtategia di evoluzione del business italiano della integrated advertising platform full stack, usata da agenzie media, trading desk, brand ed editori per gestire le campagne digitali su canali come online display, video, audio, connected tv e digital out of home.

L’obiettivo di Adform, che ha appena compiuto i 18 anni di attività, è di mettere “sempre più a disposizione anche dei clienti italiani i migliori esperti di tecnologie digitali per aiutarli a migliorare gli investimenti e raggiungere il ROI della pubblicità digitale”, sottolinea la società in una nota.

Entrambi i nuovi ingressi, infatti, hanno alle spalle esperienze approfondite nel mondo delle tecnologie per la comunicazione e la pubblicità digitale.

Laureato in Comunicazione allo Iulm di Milano, il nuovo Senior Enterprise Solution Manager, Ivan Marino, ha un bagaglio professionale che contribuirà ulteriormente allo sviluppo del mercato italiano di Adform.

Nel suo curriculum ci sono molte primarie aziende e anche un’esperienza triennale da consulente. In particolare, fino al 2017 è stato in Teradata. Tra le sue altre esperienze lavorative si annoverano esperienze in E3, dove è stato Executive Director, Netlog (Country manager), Miva e Yahoo! Italy.

Giuseppe Gallo, invece, riabbraccia il team di Adform come Senior Platform Solution Specialist per affiancare i partner nell’utilizzo ottimale della piattaforma e diventare un riferimento in grado di assicurare elevati standard qualitativi nella loro client experience.

Gallo è diplomato in Sociologia e laureato in Mass Media e Politica all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Torna in Italia dopo aver svolto il ruolo di Ad campaign Coordinator dal 2017 a giugno 2019 presso la sede lituana di Adform. Nel mentre ha passato un periodo in Starcom Barcellona come Tech Operations Trafficker.

“La crescita professionale del nostro gruppo di lavoro è un obiettivo costante per creare nuovo valore per i progetti delle aziende clienti”, sottolinea Davide Corcione, Country Manager Adform. “L’orgoglio e la passione di far parte di Adform sono tra gli elementi fondamentali che spingono i colleghi italiani e internazionali a sviluppare e approfondire competenze che tutti i giorni si riflettono nelle strategie pubblicitarie dei clienti. Ivan e Giuseppe sono due professionisti che sapranno contribuire al meglio alla nostra ricerca di innovazione”.